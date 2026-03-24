Wahl in Dänemark

Kein "Grönland-Effekt" für Regierungschefin Frederiksen

06:00 Minuten Lange befanden sich die Umfragewerte für Regierungschefin Frederiksen im Sinkflug. Nun kann sie hoffen, im Amt zu bleiben. © picture alliance / Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard

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Dänemark wählt heute ein neues Parlament. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und ihre Sozialdemokraten könnten stärkste Kraft werden. Von ihrer Ablehnung von Trumps Grönland-Ambitionen profitiert sie dabei aber nicht, sagt Politologe Mads Jedzini.