Verkehrswende

Paris will Fahrradstadt sein, aber nicht alle profitieren

26:13 Minuten
Zahlreiche Fahrradfahrende bewegen sich durch die Rue de Rivoli in Paris.
Viele Fahrräder auf der Rue de Rivoli: Paris hat sich zu einer Metropole des umweltfreundlichen Zweiradverkehrs entwickelt. © picture alliance / Chromorange / www.viennaslide.com
Von Elisa Kautzky, Cai Rienäcker und Yana Adu |
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Weniger Autos auf den Straßen und mehr Platz für Fahrräder: Das ist das Credo der Pariser Verkehrswende. Doch nicht alle Menschen in Frankreichs Hauptstadt und ihren Vororten können mit dem Rad fahren. Die Vorfahrt für das Rad schafft auch Probleme.
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