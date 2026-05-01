    Papst Leo und die soziale Frage. Katholische Kirche

    24:07 Minuten
    Feiertag Dlf Kultur Sendungszeit der Religionsgemeinschaften
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    Pfarrer Nehk, Lutz |
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