Panzer vor Russlands Botschaft

Auch sein Museum ergreift also Partei in diesem Krieg. Die geplante Aktion des Vereins um das Museum "Berlin Story Bunker" , einen zerschossenen russischen Panzer vor der russischen Botschaft in Berlin auszustellen, hält er trotzdem für keine gute Idee. "In diesem Panzer sind wahrscheinlich wirklich Menschen gestorben", sagt Morré. "Wir Deutsche sind nicht im Krieg, das ist, denke ich, auch etwas übergriffig von den Initiatoren, den Panzer als Trophäe zu sehen."