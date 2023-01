Allach bei München

Wenn Gerhard Moosburger auf seiner Terrasse steht, hört er fast an jedem Tag dieses dumpfe Geräusch. Rollende Panzer, die über Hindernisse fahren, drehen, starten, stoppen. Teils Samstag am Vormittag und wochentags ab 7 Uhr in der Früh. Wenn es noch mehr werde, sei es nicht mehr auszuhalten, sagt er. „Wann wollen die noch fahren? Morgens um 7 fahren sie schon und bis 17 Uhr fahren sie auch öfter.“