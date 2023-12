John Michael Osbourne - kurz Ozzy - feiert am 3. Dezember seinen 75. Geburtstag. Wer hätte gedacht, dass er überhaupt so alt wird? Denn der Mann mit den langen schwarzen Haaren ist dem Tod gleich mehrfach von der Schippe gesprungen. Jahrelang dröhnte er sich mit Drogen und Alkohol zu.

Der Platz in der Ruhmeshalle des Heavy Metal ist Ozzy Osbourne in jedem Fall sicher. Schließlich ist seine gequält quäkende Stimme in dem großartig gespielten, düster schleppenden Song "Black Sabbath" von 1970 ein unerhörter Sound, der einen frösteln lässt. Der Song gilt als Geburtsstunde einer Musikrichtung, die sich danach in zahllose Subgenres verzweigte. Der dröhnende Hard Rock von der Band Black Sabbath und der eigenwillige, hohe Gesang von Ozzy Osbourne prägten viele nachfolgende Metal-Giganten.