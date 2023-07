Otto Waalkes wird 75

Kunst tue ihm gut, betont Otto zu seinem 75. Geburtstag. Zu den spannendsten Erlebnissen der vergangenen Jahre zählt er „die Wiederentdeckung der Malerei und des Vergnügens, das ich dabei empfinde“. Und so verwundert es nicht, dass man Waalkes Werken derzeit auch im Museum begegnen kann. Das Buchheim-Museum am Starnberger See widmet ihm noch bis November eine eigene Ausstellung. In 200 Werken galoppiert Otto durch die Kunstgeschichte und liefert urkomische Hommagen an Dali, Picasso oder Warhol. Das Können kommt nicht von ungefähr.