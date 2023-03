Oscar für Michelle Yeoh

Ein "historischer Tag" für die asiatische Community (Podcast)

12:42 Minuten Strahlende Siegerin: die Schauspielerin Michelle Yeoh. © picture alliance / Chris Pizzello / Invision / AP / Chris Pizzello

Nih Le im Gespräch mit Gesa Ufer · 13. März 2023, 14:45 Uhr

Der Film "Everything Everywhere All at Once" hat sieben Oscars abgeräumt. Für ihre Hauptrolle in der Komödie wurde die malaiische Schauspielerin Michelle Yeoh geehrt. Ein emotionales Ereignis für viele Asiaten, berichtet die Journalistin Nhi Le.