Opposition in Belarus

Muttersprache als Protest

Die Sprache ist in Belarus noch geblieben als Mittel des Protests. Wie hier auf die Straße gehen können Demonstrierende nur in Polen.

In Belarus gibt es keinen sichtbaren Widerstand mehr. Auch offen über Politik sprechen will niemand - zu groß ist die Angst. Was als subversiver Protest geblieben ist: Belarussisch sprechen.