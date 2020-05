Opernhaus Chemnitz: Radiogala als Lebenszeichen der Musiktheater Aus ferner Nähe

Moderation: Bettina Volksdorf und Stefan Lang

Das Opernhaus wird zum Funkhaus. (Opernhaus Chemnitz / Nasser Hashemi)

19 Musiktheater Mitteldeutschlands entsenden kleine Formationen nach Chemnitz, um zu zeigen: sie sind für ihr Publikum da! Dieses Mal live im Rundfunk. Es geht darum, ein Zeichen des Miteinanders zu senden mit einem spritzigen Programm von Oper bis Musical.

Der Begriff "Geisterspiele" hat sich vor allem im Bereich des Fußballs seit Ausbruch der Coronapandemie etabliert. Mittlerweile veranstalten auch Kulturschaffende "Geisterpremieren" oder "Geisterkonzerte", um mit ihrer Kunst zwar nicht live, aber dennoch voller Herzblut mit ihrem Publikum in Verbindung zu treten und in diesen außergewöhnlichen Zeiten ein Zeichen der Hoffnung und des Miteinanders zu setzen.

Geisterhaft leere Ränge im Opernhaus Chemnitz, in denen eigentlich über 700 Zuschauer Platz hätten. (Opernhaus Chemnitz / Dieter Wuschanski)

Eben jenes wichtige Mit- und Füreinander ist Ausgangspunkt für die Initiative von uns mit MDR Kultur, MDR Klassik und Die Theater Chemnitz, eine umfangreiche Radiogala zu veranstalten, an der sich inklusive des Gastgebers die knapp 20 mitteldeutschen Musiktheater beteiligen und die live in allen drei Radiostationen übertragen wird.

Ein Ort - viele Spielstätten

Jedes der teilnehmenden Musiktheater entsendet Künstlerinnen und Künstler, die vor Ort mit einem musikalischen Beitrag aus Oper, Operette oder Musical das reiche Schaffen der mitteldeutschen Musiktheater repräsentieren.

Gäste aus Halle: Kammersängerin Romelia Lichtenstein mit Dan Ratiu (Klavier) und Thomas Bruder (Violoncello). (deutschlandradio / Cornelia de Reese)

Die Bandbreite der Ausschnitte reicht u. a. von Tschaikowskys Eugen Onegin, Beethovens Fidelio, Wagners Götterdämmerung und Meistersinger über Dostals Nofrotete, Léhars Zarewitsch oder Has Die Hochzeit des Jobs bis hin zum Musical-Titel aus Les Misérables.

Die Übertragungswagen-Kolonne am Bühneneingang des Chemnitzer Opernhauses. (deutschlandradio /Cornelia de Reese)

Aufgrund der momentanen Hygienestandards werden die Solistinnen und Solisten nicht von einem Orchester, sondern von einem Pianisten oder einer Pianistin begleitet.

Unser Moderator Stefan Lang beobachtet das Bühnengeschehen vom Foyer aus. (deutschlandradio / Cornelia de Reese)

Ergänzt werden die Live-Beiträge mit Einspielungen herausragender Opernaufführungen einzelner beteiligter Theater, die von Deutschlandfunk Kultur und/oder MDR Kultur mitgeschnitten wurden.

Edles Weiß dominiert das Foyer des Chemnitzer Opernhauses. (Opernhaus Chemnitz / Dieter Wuschanski)

Im Foyer des Chemnitzer Opernhauses werden sie außerdem Interviews mit Entscheidungsträgerinnen, Regisseuren, Sängerinnen oder auch Vertretern von Publikumsverbänden führen.

Gesprächsgäste

Dabei sein wird u. a. die Regisseurin Elisabeth Stöppler, die 2019 mit dem deutschen Theaterpreis DER FAUST für ihre Chemnitzer Inszenierung Götterdämmerung ausgezeichnet wurde.

Regisseurin Elisabeth Stöppler ist dem Opernhaus Chemnitz eng verbunden. (picture alliance / dpa-Zentralbild / Monika Skolimowska)

Ebenso werden der Generalintendant des Theaters Erfurt Guy Montavon, die Intendanten Kay Kuntze des Theaters Altenburg-Gera sowie Roland May des Theaters Plauen-Zwickau, die Intendantin der Staatsoperette Dresden Kathrin Kondaurow, vom Meininger Staatstheater der Intendant Ansgar Haag und der GMD Philippe Bach im Foyer mit gebotenem Abstand zu Besuch kommen.

Gipfeltreffen auch der Intendanten

Außerdem werden wir die Mikrophone für Regisseur Aron Stiehl, die Operndirektorinnen Franziska Severin der Oper Leipzig sowie Hans-Georg Wegner Operndirektor des Deutschen Nationaltheaters Weimar sowie der Generalintendant des gastgebenden Hauses Christoph Dittrich einrichten.

Auf der Bühne werden Musiker und Musikerinnen, Sänger und Sängerinnen in unterschiedlichen Formationen den Abend für Sie gestalten. Sie kommen aus verschiedenen mitteldeutschen Musiktheatern.

Live aus dem Opernhaus Chemnitz

Claude-Michel Schönberg

Les Misérables

Song von Valjean "Bring Him Home"

Siyabonga Maqungo (Die Theater Chemnitz)

Dr. Jeffrey Goldberg, Klavier

Richard Wagner

Die Meistersinger aus Nürnberg

Walthers Preislied

Ric Furman (gern gesehener Gast Theater Magdeburg)

Dr. Jeffrey Goldberg, Klavier

Paul Dessau

Die Teufelskäthe

Arie der Prinzessin

KS Iordanka Derilova (Anhaltisches Theater Dessau)

Wolfgang Kluge, Klavier

Franz Lehár

Der Zarewitsch

Wolgalied

Max An (Nordharzer Städtebundtheater Halberstadt)

Johannes Rieger, Klavier

Giuseppe Verdi

Ein Maskenball

Arie der Amelia "Morrò, ma prima in grazia"

KS Romelia Lichtenstein (Oper Halle)

Dan Ratiu, Klavier

Thomas Bruder, Violoncello

Paul Dessau (per Einspiel)

Lancelot

Lach-Arie

Einspielung aus dem Haus des Nationaltheaters Weimar

Richard Wagner

Lohengrin

Arie der Elsa "Einsam in trüben Tagen"

Margarethe Fredheim (Theater Erfurt)

Ralph Neubert, Klavier

Gaetano Donizetti

L’elisir d’amore

Arie des Nemorino "Una furtiva lagrima"

Kyounghan Seo (Theater Nordhausen)

Aran Nho, Klavier

Paul Abraham

Märchen im Grand Hotel

Briefarie der Isabella

Carolina Krogius (Meininger Staatstheater)

Harish Shankar, Klavier

Peter Tschaikowsky

Eugen Onegin

Duett Finale Tatjana – Onegin

Anne Preuß und Alejandro Lárraga-Schleske (Theater Altenburg Gera)

Yury Ilinov, Klavier

Ludwig van Beethoven

Fidelio

Szene der Eleonore "Abscheulicher, wo willst Du hin"

Patricia Bänsch (Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau)

Dan Ratiu, Klavier

Joseph Haas

Die Hochzeit des Jobs

Auszug

Jason-Nandor Tomory und László Varga (Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz)

Dan Ratiu, Klavier

Giuseppe Verdi

Aida

Arie des Radames "Celeste Aida"

WonJong Lee (Theater Plauen-Zwickau)

Kathryn Bolito, Klavier

Gian Carlo Menotti

Der Konsul

Arie der Magda "To This We've Come"

Leonora Weiß-del Rio (Mittelsächsisches Theater Freiberg)

Jörg Pitschmann, Klavier

Jacques Offenbach

Die Banditen

Duett von Fiorella und Fragoletto "Duetto du notaire"

Leila Salome Fischer und Annika Gerhards (Staatsoperette Dresden)

Robin Portune, Klavier

Richard Strauss (per Einspiel)

Elektra

Auszug

in einer Produktion der Semperoper Dresden

Stephen Sondheim

Sunday In The Park With George

Wunderschön

Antje Kahn und Thobias Bieri (Landesbühne Radebeul)

Anja Greve, Klavier

Richard Strauss

Die Frau ohne Schatten

Auftrittsarie der Kaiserin

Magdalena Hinterdobler (Oper Leipzig)

Ugo d’Orazio, Klavier

Nico Dostal

Prinzessin Nofretete (per Einspielung)

Einzug der Nofretete (2. Akt)

in einer Produktion der Musikalischen Komödie Leipzig

Richard Wagner

Finale aus Götterdämmerung (Bearbeitung von S. Bächli)

Stéphanie Müther (Die Theater Chemnitz)

Ralf Neubert, Klavier