Operette als Kunstform Tanz auf dem Vulkan

Peter Lund im Gespräch mit Ute Welty

Die Operette "Die Csárdásfürstin" von Emmerich Kálmán am Theater Erfurt. (imago/Bild13)

Die Operette führt in Deutschland eher ein Nischendasein – eingequetscht zwischen Musical und Oper. Warum das so ist und in Österreich völlig anders, erklärt der Operetten-Regisseur Peter Lund.

Am Montagabend wird im Staatstheater Augsburg der "Frosch des Jahres 2018" verliehen. Der Preis mit dem skurrilen Titel ist besonders Freunden der leichteren Muse ein Begriff – denn er wird für die beste Operette vergeben. Dieses Mal steht Thomas Enzinger, der Intendant des Lehár-Festivals Bad Ischl, im Rampenlicht. Er bekommt den Frosch für seine Inszenierung von Paul Abrahams "Die Blume von Hawaii".

Viele Operetten-Schreiber waren Juden

Die Operette hat hierzulande längst nicht mehr die Bedeutung, die sie einmal hatte. Der Regisseur und Autor Peter Lund erklärt das vor allem mit der Nazi-Zeit. Viele der Operetten-Schreiber und -Komponisten seien ehemals Juden gewesen, sagte er im Deutschlandfunk Kultur. Diese seien dann im Nationalsozialismus vertrieben oder ermordet worden.



Nach dem Zweiten Weltkrieg "haben wir uns dann geschämt", sagte Lund: "Und gleich beschlossen, die ganze Gattung nicht mehr so richtig anzugucken." Mit Mühe hätten die Deutschen den "Sprung zum Musical" geschafft, während die Operette in Österreich auch heute noch Nationalgut sei, betonte Lund. Dort habe man sich "nicht so identifizieren müssen mit dem Dritten Reich – und konnte da ein bisschen lockerer draufgucken".

Hellsichtigkeit des Genres

Die Operette sei politischer als viele denken, sagte der Regisseur. Sie sei nicht "politisch anklagend", aber man könne zumeist eine "Hellsichtigkeit des Genres" und ein "Gespür für die Zeit", in der sie jeweils geschrieben wurde, spüren.



Edda Moser 1983 in der "Fledermaus" von Johann Strauss (picture alliance / dpa / Wolfgang Weihs)

Beim Inszenieren einer Operette müsse man spürbar machen, "warum sie ehemals ein Knaller gewesen sei", sagte Lund. Bei der Csárdásfürstin von Emmerich Kálmán beispielsweise müsse man deutlich machen, dass das Stück am Anfang des Ersten Weltkriegs uraufgeführt worden sei, betonte er: "Diese Liebe, diese Lebenslust, die da herrscht, das ist die reine Verzweiflung."

Auf diese Weise werde dann "das politische Potenzial und die Anspielungsgewalt, die dahinter steckt", sichtbar, das Leben als "Tanz auf dem Vulkan". "Ganz schön böse" und zugleich sehr komisch sei das, sagte Lund.

"Gern hab' ich die Frauen geküsst" geht nicht mehr

Ein eher aktuelles Problem des Musiktheaters sieht Lund in der Me-too-Debatte. Seit Harvey Weinstein wird nun auch hier viel kritischer auf Inhalt und Texte geguckt: "Wir haben den Paganini von der Liste gestrichen, weil: 'Gern hab' ich die Frauen geküsst, hab' nicht gefragt, ob's gestattet ist'.'"

"Das kann man auch mal wieder machen. Aber da muss man sich wirklich was ausdenken", sagte Lund.

