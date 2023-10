Filmkomödie "Çok Aşk"

Warum es türkische Filme in Deutschland schwer haben

11:26 Minuten Stoff für einen Blockbuster: In der türkischen Komödie "Çok Aşk" träumt ein Raubkopierer (Hasan Can Kaya) von seinem großen Durchbruch als Komiker - und wird dabei von der Liebe abgelenkt. © Kinostar

Kilerci-Stevanović, Nazlı · 30. Oktober 2023, 14:14 Uhr

Kinofilme aus der Türkei werden in Deutschland oft nur in der deutsch-türkischen Community gesehen. Jüngster Fall: die Komödie „Çok Aşk“. Dabei sei das ein Blockbuster, so Filmwissenschaftlerin Nazli Kilerci-Stevanovic. Woher kommt das Desinteresse?