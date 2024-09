Österreichs FPÖ

Wähler verführen mit radikalen Positionen

24:52 Minuten Die Rechtsaußen-Partei FPÖ hat gute Chancen, bei der Wahl am 29. September erstmals als Siegerin in Österreich hervorzugehen. Doch das jüngste Hochwasser könnte noch eine Wendung im Wahlkampf bringen. © picture alliance / Weingartner

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Bei der Nationalratswahl am 29. September könnte die FPÖ zum ersten Mal stärkste Kraft in Österreich werden. Ihr Chef Herbert Kickl propagiert eine Festung Österreich, in der Ausländer das Nachsehen haben und stellt den Klimawandel in Frage.