Öffentlich-rechtlicher Rundfunk

Sachsen stimmt Reformstaatsvertrag zu

08:19 Minuten Ein Ja kurz vor Schluss: Als schließlich die Linkspartei sich der Landesregierung anschloss, stand die sächsische Mehrheit für den Reformstaatsvertrag © picture alliance / dpa / Robert Michael

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

So spannend wie ein Tatort – nur im sächsischen Landtag: Eine knappe Mehrheit hat dem Reformstaatsvertrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zugestimmt. Dieser soll die Digitalisierung voranbringen. Zwei Fraktionen übten indes Generalkritik.