Das neue Radfahrer-Bündnis "Bundesrad" will sich verstärkt für neue Verkehrskonzepte einsetzen. Es fordert, den Autoverkehr in den Städten zurückzudrängen und den öffentlichen Raum neu zu verteilen. Mehr

Ferdinand von Schirachs neues Stück "Gott" feiert eine Doppelpremiere in Berlin und Düsseldorf. Der Intendant Oliver Reese führt am Berliner Ensemble selbst Regie und verhandelt in der Inszenierung das schwierige Thema Suizid. Mehr