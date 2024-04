Es ist eines der bekanntesten Bauwerke Frankreichs: die Kathedrale Notre-Dame in Paris. Das Gotteshaus aus dem 12. Jahrhundert wurde am 15. April 2019 bei einem Brand schwer beschädigt. Die Ursache des Feuers ist bis heute nicht geklärt.

Fünf Jahre später ist der Wiederaufbau der weltberühmten Kirche in Paris weit fortgeschritten. Rund 550 Millionen Euro kostete das Projekt bislang. Und es ist noch Geld da für die weiteren Arbeiten: Mehr als 850 Millionen Euro haben über 340.000 Spender aus 150 Ländern gegeben.

Im Dezember sollen Besucher wieder zugelassen sein. Und schon zur Eröffnung der Olympischen Sommerspiele am 26. Juli soll Notre-Dame mit dem instandgesetzten äußeren Erscheinungsbild glänzen.

Innerhalb von rund einer Stunde brach bei dem Brand der schmale Vierungsturm in sich zusammen - und riss einen Teil des Daches mit sich in die Tiefe. 500 Tonnen Holz und 250 Tonnen Blei fielen in sich zusammen. Die Bilder des Flammen-Infernos lösten weltweit Entsetzen und Betroffenheit aus.