Norwegens Phosphat

Wenn die Schafe weichen müssen

23:53 Minuten

In Norwegen wurde vor Kurzem das größte Phosphatvorkommen der Welt gefunden, am Rande der Kleinstadt Egersund. Damit kann man laut Fachleuten den globalen Bedarf für 50 Jahre decken. Es gibt auch Kritik an den Plänen.