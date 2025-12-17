Norwegens Energie

Leise Zweifel an der fossilen Exportstrategie

21:49 Minuten
In einem norwegischen Fjord steht eine Bohrinsel
In Norwegen haben 17 Kulturverbände und Gruppen gemeinsam eine Resolution eingereicht, in der sie fordern, die weitere Suche nach fossilen Rohstoffen einzustellen © imago / Panthermedia / RicoK
Jane Tverste, Martin Zähringeer, Margarete Wohlan |
Audio herunterladen
Norwegen will auf seine wichtigste Einnahmequelle nicht verzichten, obwohl sie sein größter Klimasünder ist: auf den Export von Gas und Öl. Aber gegen die Losung „Wir haben die sauberste Öl- und Gasindustrie der Welt“ formiert sich leiser Widerstand.
