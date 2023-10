Norwegen und Schweden

Europas Satelliten-Hoffnungen

23:16 Minuten Kiruna, Schweden: Eine Rakete für die Atmosphärenforschung startet. Bald sollen vom Esrange Space Center auch Satelliten ins All gebracht werden. © picture alliance / Alexander Farnsworth

Christian Stichler, Michael Frantzen, Isabella Kolar · 31. Oktober 2023, 18:30 Uhr

Schnelles Internet, Klimadaten, Navigation: Künftige Aktivitäten auf der Erde hängen auch von der Präsenz im Weltraum ab. Der Satellitenwettlauf ist in vollem Gange. Mehrere Standorte in Europa bringen sich in Stellung, wie Norwegen und Schweden.