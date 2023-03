Norma aus der MET

Die Oper „Norma“ von Vincenzo Bellini spielt um 50 v.Chr., als Gallien von den Römern besetzt war. Die Oberpriesterin der Druiden Norma führt ein heimliches Doppelleben, denn sie hat zwei Söhne mit dem römischen Prokonsul Pollione. Als dieser sich in eine Novizin Adalgisa verliebt, beginnt für Norma ein Kampf zwischen Liebe und Pflicht. Am Ende steigen beide, Norma und Pollione, selbstlos ihrem Schicksal ergeben, auf den Scheiterhaufen.

Die Uraufführung der Oper 1831 an der Mailänder Scala war ein Fiasko, doch Bellini glaubte fest an seine Geschichte und seine Musik und er sollte Recht behalten. Der Triumphzug der „Norma“ begann schon mit der zweiten Vorstellung. Wien, London, Berlin, St. Petersburg und Paris, überall wollten die Menschen die innerlich zerrissene, angesehene Priesterin Norma, die Kriege entfesseln konnte und in Kontakt mit Gott stand, auf der Bühne erleben.