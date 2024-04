Nordmazedonien

Der EU-Beitritt sorgt für Streit mit den Nachbarn

25:37 Minuten Nationalheld Goce Delchev - Bulgare oder Nordmazedone? Beide Länder beanspruchen ihn für sich. Eine Historiker-Kommission in Skopje und Sofia soll diese Streitfrage klären. © imago / YAY Images / rook

Von Oliver Soos, Andre Zantow · 18. April 2024, 18:30 Uhr

Nordmazedonien will in die EU, das sorgt für Turbulenzen: Den Sozialdemokraten droht wegen Zugeständnissen im Beitrittsprozess die Abwahl. Griechenland pochte auf Änderung des Landesnamens. Bulgarien will bei Schulbüchern und Minderheiten mitreden.