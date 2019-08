Nobelpreisträgerin für Literatur Schriftstellerin Toni Morrison ist tot

Kraftvolle Stimme des schwarzen Amerikas: Die Schriftstellerin Toni Morrison ist am 5. August 2019 gestorben. (Getty Images / Kris Connor )

Die amerikanische Schriftstellerin Toni Morrison ist am gestrigen Montag mit 88 Jahren gestorben. Die in Ohio geborene Autorin war eine der bedeutendsten Vertreterinnnen afroamerikanischer Literatur. 1993 war ihr der Literaturnobelpreis zugesprochen worden. In der Begründung hieß es damals: "Sie erweckt einen wichtigen Teil der amerikanischen Realität zum Leben."

Ihre Dialoge, die genaue Beschreibung ihre Darsteller, haben Toni Morrison zu einer der berühmtesten Autorinnen Amerikas gemacht. Meist sind schwarze Frauen ihre Heldinnen.

Tony Morrisons Gesamtwerk umfasst elf Romane: Der erste erschien 1970 – nach ihrem Studium und der Arbeit bei einem Verlag – unter dem Titel "The Bluest Eye" ("Sehr blaue Augen"). Ihr erster großer Erfolg folgte sieben Jahre später mit "Song of Solomon" ("Solomons Lied"). "God help the Child" ("Gott hilf dem Kind") war ihre letzte große Erzählung, die 2014 erschien.