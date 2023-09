Das Nipah-Virus ist bereits seit rund 25 Jahren bekannt und trat zuerst in Malaysia im Dorf Nipah auf, nachdem das Virus benannt ist. Das Nipah-Virus wird in der Regel von Flughunden und bestimmten Fledermäusen übertragen

Das ist der Grund, warum die Behörden in Indien die betroffenen Regionen rigoros abriegeln. Bei Ausbrüchen in der Vergangenheit wurden ganze Herden von infizierten Tieren getötet, was zu erheblichen Verlusten für die betroffenen Landwirte geführt hat.

Nipah ist in Indien nicht unbekannt. In den vergangenen fünf Jahren gab es schon einige Ausbrüche in Kerala. Beim ersten Ausbruch starben 21 von 23 Infizierten. Die Region konnte aber die Infektionsketten durchbrechen und mit strengen Lockdowns in den Griff bekommen.