    Nikolai Lugansky zu Gast beim internat. Klavierfestival La Roque d'Anthéron

    87:57 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
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    Musik von F. Chopin und R. Schumann |
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