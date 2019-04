Niklas-Luhmann-Archiv Der Blick in den Zettelkasten ist jetzt online möglich

Markus Krajewski im Gespräch mit Max Oppel

Ein kleiner Teil von Niklas Luhmanns Zettelkastensytem mit handgeschriebenen Karteikarten. (imago images / teutopress)

Luhmann habe seinen Zettelkasten als einen gleichwertigen Kommunikationspartner verstanden, sagt der Medienwissenschaftler Markus Krajekwski. Den weltberühmten Soziologen habe das System inspiriert: Es sei Ordnung und zugleich Unordnung.

Einmal in Niklas Luhmanns Zettelkasten stöbern – was Generationen von Studierenden nicht durften, ist jetzt sogar online möglich: Die rund 90.000 handschriftlichen Notizen des berühmten Soziologen waren über 50 Jahre in einem Holzkasten-System – endlich sind sie im Netz für alle zugänglich.

Für Luhmann war der Zettelkasten eine Quelle der Produktivität. Der Soziologie-Professor an der Universität Bielefeld habe ein Werk geschaffen habe, das seinesgleichen suche, sagt Markus Krajewski, Professor für Medienwissenschaft an der Universität Basel. Luhmann habe rund 50 Bücher und 600 Aufsätze geschrieben und dabei versucht, eine Universaltheorie zu schaffen, eine Theorie, die alles versucht zu beschreiben.

Motor der Textproduktion

Der Blick in den Zettelkasten sei auch ein Blick hinter die Kulissen, sagt Krajewski: "Wie arbeitet ein Gelehrter in einer ungeheuren Produktivität über viele Jahre hinweg? Wie gelingt es ihm immer wieder Neues zu denken, Neues zu schreiben? Und es ist eben vor allem diese eigentümliche Kommunikationsstruktur – mit einem Zettelkasten."

Der Zettelkasten habe als Motor dieser Textproduktion gewirkt. Für den Bielefelder Gelehrten sei sein System mehr als ein Hilfsmittel gewesen: "Luhmann hat seinen Zettelkasten als einen gleichwertigen Kommunikationspartner verstanden", sagt Krajewski.

"Der Autor, Luhmann, füttert über Jahrzehnte seine Ideen, seine Exzerpte, seine Paraphrasen, seine Überlegung hinein, und der andere, der Partner, nimmt das auf und ordnet das, nach einer bestimmten Struktur. Der Reiz dieser Struktur besteht darin, eine Ordnung und zugleich eine Unordnung zu sein."

Anordnung aus Holz und Paper

Interessant sei vor allem diese Struktur, sagt Krajewski: diese Art von Hyperlink oder Verbindung, "diese Art von Relationierung, die eine ungeheure Vielfalt, eine ungeheure Anschlussfähigkeit wie Luhmann das ja auch genannt hat, bereitstellt." Luhmann gelinge es mit seiner schlichten Anordnung aus Holz und Papier, "einen Kommunikationspartner zu schaffen, der mit Zufall, mit Überraschung, mit – in der Theoriesprache der Systemtheorie – mit Kontingenz umgehen kann."

Für Außenstehende sei das Zettelkastensystem nicht unbedingt verständlich, aber für Luhmann habe es Inspiration bedeutet: "Das ist tatsächlich ein Schreibgehilfe, ein System oder eine Notizensammlung, die nichts vergisst und in der kalkulierten Zufälligkeit, mit der man von einem Eintrag zum nächsten kommt, tatsächlich neue Verbindungen schafft."

(mfu)