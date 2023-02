Nigerias Jugend

Marginalisiert - aber mächtig (Weltzeit)

Katrin Gänsler, Dunja Sadaqi, Katja BIgalke · 22. Februar 2023, 18:30 Uhr

In Nigeria liegt das Durchschnittsalter bei gerade einmal 18,6 Jahren. Korruption und Sicherheitsprobleme sind immens. Bei der Präsidentenwahl am 25. Februar hat die junge Generation eine wichtige Stimme. Sie will sie nutzen.