Nicolas Namoradze beim Beethovenfest

Das Schwerste mit Leichtigkeit

90:07 Minuten Den Namen Nicolas Namoradze sollte man sich merken: jedes seiner weltweiten Konzerte ist ein Erlebnis. © Anoush Abrar

Moderation: Olivia Artner · 20.10.2022

Nicolas Namoradze besticht mit einem Anschlag, der aus einer anderen Welt zu stammen scheint. Der Georgier wuchs in Ungarn auf, studierte in New York, räumte wichtige Preise ab und lebt nun in London. Beim Bonner Beethovenfest spielte er Werke von Bach bis Skrjabin.