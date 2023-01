Farinelli, Caffarelli, Porporino – die Stars unter den italienischen Kastraten-Sängern des 18. Jahrhunderts lernten ihre Kunst alle vom selben Meister: Nicola Antonio Porpora. Porporas 53 Opern sind reich an virtuosen Bravour-Arien, mit denen er seine Stimm-Zöglinge berühmt machte – und sie ihn.

Gemeinsam legte man die Latte in der europäischen Opernwelt hoch: Als in Venedig sein erster großer Konkurrent Leonardo Vinci verstarb, zog Porpora weiter nach London, wo er Händel systematisch den Rang ablief. Und in Dresden untergrub er den ungeteilten Ruhm von Johann Adolph Hasse.