Nicaraguas Diktatur
2018 schlug das Ortega-Regime Proteste gegen Kürzung von Sozialleistungen gewaltsam nieder. Seitdem haben viele Nicaraguaner ihr Land aus Angst verlassen. © picture alliance / AP Photo / Alfredo Zuniga
Die Verfolgung durch das Ortega-Regime endet nicht an der Grenze
26:49 Minuten
Hunderttausende Menschen haben Nicaragua seit 2018 verlassen. Das Regime von Daniel Ortega und Rosario Murillo geht seitdem mit Verhaftungen und Folter gegen Oppositionelle vor. Auch Exil-Nicaraguaner in Costa Rica berichten von Repressionen.