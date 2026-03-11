Nicaraguas Diktatur

Die Verfolgung durch das Ortega-Regime endet nicht an der Grenze

26:49 Minuten
Junge Männer schwenken bei einem Protest in Managua Nationalflaggen. Sie fodern die Freilassung Hunderter seit 2018 inhaftierter Demonstranten.
2018 schlug das Ortega-Regime Proteste gegen Kürzung von Sozialleistungen gewaltsam nieder. Seitdem haben viele Nicaraguaner ihr Land aus Angst verlassen. © picture alliance / AP Photo / Alfredo Zuniga
Jenny Barke, Ellen Häring de Vazquez, Katja Bigalke |
Hunderttausende Menschen haben Nicaragua seit 2018 verlassen. Das Regime von Daniel Ortega und Rosario Murillo geht seitdem mit Verhaftungen und Folter gegen Oppositionelle vor. Auch Exil-Nicaraguaner in Costa Rica berichten von Repressionen.
