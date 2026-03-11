Nicaraguas Diktatur

Die Verfolgung durch das Ortega-Regime endet nicht an der Grenze

26:49 Minuten 2018 schlug das Ortega-Regime Proteste gegen Kürzung von Sozialleistungen gewaltsam nieder. Seitdem haben viele Nicaraguaner ihr Land aus Angst verlassen. © picture alliance / AP Photo / Alfredo Zuniga

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Hunderttausende Menschen haben Nicaragua seit 2018 verlassen. Das Regime von Daniel Ortega und Rosario Murillo geht seitdem mit Verhaftungen und Folter gegen Oppositionelle vor. Auch Exil-Nicaraguaner in Costa Rica berichten von Repressionen.