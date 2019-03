Newsroom statt Pressemitteilung Die neue Öffentlichkeitsarbeit der Politik

Von Sabine Müller

"Ente des Tages" nennt Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) seinen täglichen Kommentar zur Nachrichtenlage auf Social Media. (Twitterkanal des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur/Screenshot)

Die Pressemitteilung wird zum Auslaufmodell. Parteien, Fraktionen und Ministerien publizieren selber - in den sozialen Medien. Ganz vorn dabei ist Verkehrsminister Andreas Scheuer, der ein "Neuigkeiten-Zimmer" hat und die "Ente des Tages" dementiert.

Wenn ein Ministerium einen "Newsroom" einrichtet, ihn aber nicht so nennen will, dann kommt am Ende das dabei heraus:

"Das ist das Neuigkeiten-Zimmer."

Neuigkeiten-Zimmer! Ja, im Verkehrsministerium heißt die Presse- und Öffentlichkeits-Arbeit wirklich so − steht auch auf den Schildern, die zu dem Büro im Erdgeschoss weisen. Riesige Bildschirme an den Wänden, 14 Arbeitsplätze für Pressesprecher und Social Media-Profis.

Hier wird klassische Pressearbeit gemacht, sagt Sprecher Ingo Strater, aber auch noch viel mehr:

"Wir haben natürlich hier im Haus viele Schätze. Wir bergen Geschichten, die wir erzählen wollen und die wir in Formate auch dann umsetzen."

Zum Beispiel Erklärvideos für Plattformen wie Instagram, die Bürger-Fragerunde "Grill den Scheuer" oder die "Ente des Tages", wo der Minister, mit großer Plastikente unterm Arm, Nachrichtenmeldungen dementiert:

"Das Verkehrsministerium ist für die Erhöhung der Spritpreise. Falsch!"

CDU-Werkstattgespräch: Journalisten sind nicht im Saal

Das ist moderne Behördenkommunikation, sagt Sprecher Strater und versichert: Wir nehmen den klassischen Medien nichts weg. Aber genau das ist die Befürchtung.

Ein Interview der neuen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ließ vergangene Woche bei Journalisten die Alarmglocken läuten. Sie lobte das sogenannte "Werkstattgespräch" der Partei zur Flüchtlingspolitik explizit als Vorbild für die Zukunft.

Diese Veranstaltung war öffentlich, aber nicht presseöffentlich. Heißt: Die CDU sendete Bilder per Livestream, Journalisten durften aber nicht in den Saal. Kramp-Karrenbauer fand’s prima:

"Wir waren Herr über die Bilder, wir haben die Nachrichten selbst produziert. In diese Richtung wird es weitergehen."

Vor einem Jahr hatte die AfD mit der Idee eines "Newsrooms" für Aufregung gesorgt, sie wollte unabhängiger von den klassischen Nachrichtenmedien werden:

"Leider zu oft haben wir das Gefühl, dass nicht richtig berichtet wird oder dass eben Lückenpresse gemacht wird, dass eben vieles, vieles fehlt."

... sagt Jürgen Braun, einer der AfD-Fraktionsmanager und zuständig für den Medienauftritt – auf der Webseite der Fraktion, auf Facebook, auf Twitter etc. Es gibt ein eigenes kleines TV-Studio, ein professioneller Radiosprecher steht bereit:

"Jeden Tag haufenweise neue Informationen – unverfälscht und ungefiltert."

Inoffiziell hört man bei der AfD aber Kritik am "Newsroom": Er liefere zum Beispiel zu wenig eigenrecherchierte Themen.

Auch die SPD hat einen "Newsroom"

"Newsrooms" gibt es im Berliner Politbetrieb mittlerweile einige. In der SPD-Parteizentrale nennen sie ihre Presse- und Öffentlichkeitsabteilung schon seit 2016 so. Die Unionsfraktion baut gerade einen auf, die SPD-Fraktion einen "Newsdesk". Auch das Auswärtige Amt nennt seine Presse- und Öffentlichkeitsabteilung "Newsroom". Er bedient klassische Ausspielwege, aber verstärkt auch neue Medien.

Auf Reisen müssen Journalisten jetzt manchmal warten, weil Minister Heiko Maas erstmal Content für Instagram aufzeichnet:

"Ich sehe, dass da so was aus dem Lot gerät, wenn jetzt Politik versucht, noch der eigene Fernsehkanal, der eigene Radiokanal oder die eigene Zeitung zu sein."

... mahnt Michael Kellner, der Bundesgeschäftsführer der Grünen. Die haben keinen "Newsroom", aber auch ohne den Namen nutzen sie natürlich die neuen Medien fleißig, etwa mit Videos, in denen Grünen-Mitarbeiter ihren Spitzenleuten Fragen von Twitter-Nutzern stellen.

Aber die Grünen betonen: Dafür werde kein Interview mit den klassischen Medien abgesagt, geschlossene Veranstaltung mit partei-gesteuertem Livestream werde es bei ihnen nicht geben.

Annegret Kramp-Karrenbauer hat nach der Journalistenkritik übrigens getwittert, unabhängiger, freier, kritischer Journalismus sei ihr ein Herzensanliegen. Was das für ihre "Newsroom"-Pläne bedeutet, dazu wollte die Parteizentrale keinerlei Auskünfte geben.