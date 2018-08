Newcomer der Woche: "Her‘s" Die Klassenbesten aus Liverpool

Von Martin Risel

Das Duo "Her´s" aus Liverpool - Audun Laading und Stephan Fitzpatrick (Neelan Khan Vela/Fleetunion)

Das Duo "Her´s" knüpft an große Traditionen an und wird von der britischen Presse gerade hochgeschrieben. Im Herbst gehen Audun Laading und Stephen Fitzpatrick erstmals auf Europa-Tournee.

Schon mit ihrer ersten Veröffentlichung 2017 wurden "Her’s" von der BBC, dem Guardian, dem NME und anderen Medien in Großbritannien gefeiert als Vertreter eines neuen Liverpool Sounds.

Mit Bands wie "All We Are", die wir neulich vorgestellt haben, knüpft das Duo "Her´s" an die großen Traditionen des Merseybeats aus den vergangenen 60 Jahren an. Im Herbst steht die erste große Tournee durch Europa und die USA an und am Freitag erscheint das Debutalbum von "Her’s". Musikredakteur Martin Risel hat mit den beiden jungen Musikern gesprochen und stellt sie vor – als unsere Newcomer der Woche.

Sie singen von "Mein Freund Harvey", dem Film mit James Stewart und dem Hasen Harvey aus dem Jahr 1950. Und das im beschwingten Merseybeat-Sound der späten 50er.

McCartneys Geist

Dabei kommen die beiden von "Her’s" gar nicht aus der Liverpooler Merseyside-Region, sondern: Audun Laading, 25, aus Kristiansand im Süden Norwegens und Stephen Fitzpatrick, 23, aus Barrow im Nordwesten Englands. Getroffen haben sie sich am Liverpool Institute for Performing Arts, kurz Lipa – der von Paul McCartney gegründeten Kunsthochschule.

Stephen Fitzpatrick: "McCartneys Geist schwebt da schon sehr über allem."

Audun Laading: "Das LIPA-Gebäude ist Paul McCartneys frühere Grundschule. Die Beatles sind irgendwie spürbar."

Fitzpatrick: "Und das ist schon inspirierend."

Sir Paul hat ihnen vor zwei Jahren die Abschlussurkunde überreicht. Geblieben ist neben einer hochangesehenen Ausbildung auch ein Netzwerk von Lipa-Studenten aus verschiedensten Fachrichtungen:

Laading: "Wir haben viel mit Tontechnikern und Musikmanagement-Studenten zusammen gearbeitet, neulich auch mit Tänzern."

Fitzpatrick: "Und auch unser Studiotechniker jetzt kommt aus einem Kurs von dort. Also, so ein Netzwerk ist schon sehr hilfreich."

Neuer Sound Liverpools

"Her’s" werden gerade von der überschwänglichen britischen Musikpresse hochgeschrieben zu so etwas wie den neuesten Klassenbesten in einer jungen Szene von Liverpooler Bands, die seit ein paar Jahren am Mersey River auftauchen – so wie vor 60 Jahren und seitdem immer mal wieder.

Fitzpatrick: "Aus Liverpool kommen gerade ne Menge Bands wie Dan Croll oder All We Are, die ziemlich groß werden. Und wir haben sowas wie unsere eigene kleine Szene aus befreundeten Musikern, mit denen wir abhängen."

Bands wie Trudy and the Romance und Pizzagirl stehen für den aktuell neuen Sound Liverpools. Der so ganz neu und einzigartig auch wieder nicht ist - dank der seit Jahren grassierenden Retro-Mania. Verzweifelte Beschreibungs-Versuche von zwei Twentysomethings:

Laading: "Der Sound ist so ein Gitarren- oder Synthie-dominierter Indie-Pop."

Fitzpatrick: "Vieles sind so klassische Songwriter-Sachen, aber auch 80erJahre Retro-orientiert."

Laading: "Klar, da sind Bands aus Liverpool, die wir lieben: Frankie goes to Hollywood, A flock of seagulls, Echo and the Bunnymen, die Beatles … ne Menge toller Sachen. Aber das ist nicht der wichtigste Einfluss für unsere Musik."

Musikalische Wohlfühloasen

Und überhaupt: Einen geographischen Einfluss negieren die beiden von Her’s – auch weil sie erst vor fünf Jahren aus ganz anderen Gegenden nach Liverpool kamen. Ihr Debutalbum "Invitation to Her’s" schafft mit schönen harmonischen Akkorden musikalische Wohlfühloasen vor floral verschlungenem Artwork. Ist Mädchenmusik mit feinstem Falsettgesang, 60s Jangle Pop von heute. Und eben doch von Merseyside-Atmosphäre und -Klima umweht:

Laading: "Von Spät-September bis April gibt es vor allem Wind und Regen. Da ist man drinnen, spielt Gitarre, schreibt Songs."

Fitzpatrick: "Das schafft so eine gemütliche Atmosphäre, sich an die Gitarre zu schmiegen, wenn draußen der Wind um das Fenster pfeift."

Fitzpatrick: "Das ist hier wohl die Sehnsucht nach ein paar Sonnenstrahlen…"

Im Herbst ist das Duo "Her’s" zum ersten Mal auf Europa-Tournee. Sie spielen am 10. Oktober in Berlin und am 11. Oktober in Köln.