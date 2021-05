Neuer Podcast: Zwei Sprachen, eine Story Voice Versa - Zwei Sprachen, eine Story (3/24)

Zwei Sprachen, eine Story

(Deutschlandradio)

In den neuen Folgen unseres mehrsprachigen Podcasts geht es vor allem um Geheimnisse. In iranischen Familien werden oft Dinge verschwiegen, weil man Familienmitglieder schützen oder nicht belasten will. Wie gehen die beiden Autorinnen mit dieser Tradition um? Und wie kann man sich das Phänomen überhaupt anschauen, ohne in orientalisierende Klischees zu verfallen? Währenddessen begleiten wir Nora, die junge Syrerin in Deutschland – die erfunden ist, in deren Geschichte aber viele reale Erfahrungen einfließen. Und Laura Anh Thu Dang, Tochter zweier aus Vietnam eingewanderter Eltern, macht den Auftakt einer Serie übers Essen – ausgehend vom Reispapier für die Frühlingsrollen.

Ursendung

Voice Versa - Zwei Sprachen, eine Story (3/24)

Zwei Sprachen, eine story

Mit den Autorinnen:

Jasmina Al Qaisi

Mithu Sanyal und Jacinta Nandi

Jurate Braginaite

Rana Rezaei und Sara Zarreh Hoshyari Khah

Laura Anh Thu Dang

Tania Palamkote

Hiba Obaid und Lorin Celebi

Gastgeber: Dominik Djialeu

Produktion: Deutschlandfunk Kultur/Goethe-Institut 2021

Länge: 56'30

Teil 4 im Anschluss.

Folgen 5+6 am 15. Juni 22.03 Uhr