Neue "Titanic"-Chefin

Ihr erstes Satiremagazin hat Julia Mateus mit elf Jahren herausgegeben. Zusammen mit einer Freundin gründete sie die Zeitschrift "Unterrock", eine Parodie auf Teenie-Musikmagazine wie "Bravo" oder "Pop Rocky", hergestellt in Handarbeit mit Klebestift und Schere. Auflage: ein Exemplar.

Ende Oktober 2022 übernimmt Mateus nun das Ruder bei "Titanic". Damit liegt die Chefredaktion des Magazins zum ersten Mal in weiblicher Hand. Die neue Chefin gibt sich pragmatisch: Sie sei "nicht so idealistisch" wie manche ihrer Vorgänger, meint sie.

Satiremagazin "Titanic" erstmals mit Frau an der Spitze

Wie sähe die deutschsprachige Humorlandschaft aus, wenn Frauen darin in den vergangenen Jahrzehnten eine größere Rolle gespielt hätten? Darüber spekuliert Julia Mateus zusammen mit Autorinnen und Autoren wie Max Goldt, Wigald Boning, Bernd Eilert, Ulrike Sterblich, Paula Irmschler und Margarete Stokowski in einer soeben erschienenen Biografie der fiktiven Comedy-Ikone Ricarda Willimann.

Von TV-Klamauk bis zum feinsinnigen Loriot, von der "Titanic" bis zu den Cartoons des "New Yorker" reicht das Spektrum, in dem diese vergessene Größe der humoristischen Kunst aktiv gewesen sein soll.

Der Auftrag der "Titanic" ist für die neue Chefin klar: Das Magazin soll "dem Ernst der Lage etwas durch Komik entgegensetzen“ - und auf diese Weise in herausfordernden Zeiten "ein bisschen Entlastung schaffen".

Außerdem will Mateus einen kritischen Blick auf die Berichterstattung anderer Medien werfen, Muster erkennen und durch Überspitzung entlarven. Ihre Masterarbeit hat die 1984 geborene Autorin über satirische Medienkritik geschrieben. Allzu akademisch soll es mit ihr aber nicht zugehen, sagt Mateus: "Unsere Satire hat keinen Bildungsauftrag."

Allgemeine Regeln dafür aufzustellen wäre aus ihrer Sicht auch sehr schwierig. „Es kommt ja auch immer ganz auf die Zielrichtung des Witzes an und wie genau der gestrickt ist“, sagt Mateus. Ein aktuelles Beispiel: „Viele sagen, man darf keine Witze über den Krieg machen. Aber der Krieg bestimmt ja nun mal auch alles, was innenpolitisch gerade in Deutschland passiert."