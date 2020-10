Während des Kalten Krieges überwachte die Schweiz Hunderttausende ihrer Bürger. "Linke und Ausländer und alle, die nicht ganz dem System entsprachen", sagt Micha Lewinsky. Der Regisseur hat die Ereignisse in der Komödie "Moskau einfach!" verarbeitet. Mehr

Die Journalistin Caroline Ring widmet sich in ihrem Buch "Botschafter des Lebens" einigen Geschichten über Bäume in unseren Städten. Sie bedauert, dass es bei vielen Menschen an Aufmerksamkeit für deren besonderes Wesen fehlt. Mehr