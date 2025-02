Pierre Boulez und Paul Klee

Es war sein kontrollierter, elaborierter Stil, der Pierre Boulez in die vorderste Reihe der Avantgarde und später an die musikalische Spitze der französischen Kulturnation geführt hat. Doch Boulez zeigte sich auch offen für die Produktionen seiner Zeitgenossen.

Schon lange war Boulez mit dem zeichnerischen Werk Paul Klees eng verbunden. Seine Bilder hatte Boulez zum ersten Mal im Sommer 1947 in einer Ausstellung in Südfrankreich gesehen.

In der filigranen Bildsprache entdeckte er vieles, was seiner eigenen Kunstauffassung grundsätzlich entsprach: über das Verhältnis von musikalischem Vorder- und Hintergrund, über die Beziehung von Linie zu Raum und die Rhythmisierung von Fläche.

Titelgeber war das Klee-Bild „Monument an der Grenze des Fruchtlandes“ von 1929, eine farbige Studie in der für Klee typischen Mischtechnik, in der Hintergrund und Vordergrund, wie die Rückseite eines Teppichs, strukturell eine Einheit ergeben – ein Bild, das Klee nach seiner Ägyptenreise malte. Diese Arbeit spielt eine zentrale Rolle in Boulez' Kleeschriften.