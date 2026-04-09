Artemis-2-Mission

Warum der Mond-Hype so beflügelt

06:08 Minuten
Die aus vier Leuten bestehende Crew der Artemis-2-Mission umarmt sich in ihrer Raumschiffkapsel, in der zahlreiche Ausrüstungsgegenstände gepackt sind
Einmal Gruppenkuscheln: Christina Koch, Jeremy Hansen, Reid Wiseman und Victor Glover in ihrem Raumschiff. Per Livestream konnte die Weltöffentlichkeit hautnah an der Artemis-2-Mission teilnehmen © imago / UPI Photo / NASA
Schlesier, Dirk |
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Die Artemis-2-Mission hat einen Mond-Hype ausgelöst. Ein Grund dafür ist, dass man per Livestream und Social Media fast jede Minute dabei sein kann, sagt Planetariumsleiter Dirk Schlesier. Er glaubt, dass der Hype um den Mond noch zunehmen wird.
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