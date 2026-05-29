    Neue Kantaten-Perspektiven. Johanna Soller rückt Joh. Ludwig Bach ins Blickfeld

    28:38 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
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    Heyder, Bernd |
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