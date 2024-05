Ästhetische Strömung der 1970er Jahre

"Neue Einfachheit"

56:04 Minuten In Opposition zur radikal aufklärerischen Haltung der Nachkriegsavantgarde etablierte sich in den 1970er Jahren eine ästhetische Richtung, die sich als "progressiver Konservativismus" verstand. © tadas mikuckis / unsplash

Kämper, Julian · 28. Mai 2024, 00:05 Uhr

In den 1970er Jahren wurde ein Begriff in die Musikwelt gesetzt, der sich, obwohl umstritten, bis heute verfestigt hat: die „Neue Einfachheit”. Was die Komponisten durch diese Zuschreibung als Gruppe stärkte, schwächte ihre Bedeutung im Einzelnen. Eine Begriffsgeschichte.