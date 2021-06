Neue Auszeichnung für Literatur Jürgen Kaube gewinnt Deutschen Sachbuchpreis

Ausgezeichnet: Jürgen Kaube, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Buchautor. (F.A.Z. / Frank Röth)

Der Deutsche Sachbuchpreis geht an Jürgen Kaube für "Hegels Welt". Die Auszeichnung wurde erstmals vergeben, Stifter ist der Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Insgesamt waren acht Werke nominiert.

Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat erstmals den Deutschen Sachbuchpreis vergeben – er geht an Jürgen Kaube für sein Buch "Hegels Welt".

"Mit dem Genre der Heldenerzählung räumt Jürgen Kaube in seiner Biografie über Georg Wilhelm Friedrich Hegel gründlich auf", heißt es in der Begründung der Jury.

Der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770- 1831): Im Zentrum seines Denkens stand, dass der Mensch frei ist. (imago / imagebroker)

Und weiter: "Er schildert den Philosophen so elegant wie ironisch als Mann, der die Widersprüche der Umbruchzeit um 1800 wahrnimmt, durchdenkt und doch auch immer wieder ihr revolutionäres Potenzial verkennt, etwa, wenn es um die Freiheitsansprüche der Frauen geht. Geistesgeschichte ist bei Kaube Kulturgeschichte."

Bekanntgabe und Preisverleihung fanden im Berliner Humboldt Forum statt. Die Veranstaltung wurde live im Radio übertragen und ins Internet gestreamt.

Acht großartige Bücher, nominiert für den Deutschen Sachbuchpreises 2021. (vntr / Sascha Venturi)

Die neue Auszeichnung will Sachliteratur als Impulsgeber für die gesellschaftliche Auseinandersetzung würdigen. Um den mit insgesamt 42.500 Euro dotierten Preis waren acht Sachbücher ins Rennen gegangen.

Heike Behrend: "Menschwerdung eines Affen"

Asal Dardan: "Betrachtungen einer Barbarin"

Jürgen Kaube: "Hegels Welt"

Andreas Kossert: "Flucht. Eine Menschheitsgeschichte"

Daniel Leese: "Maos langer Schatten. Chinas Umgang mit der Vergangenheit"

Michael Maar: "Die Schlange im Wolfspelz. Das Geheimnis großer Literatur"

Christoph Möllers: "Freiheitsgrade"

Mai Thi Nguyen-Kim: "Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Wahr, falsch, plausibel? Die größten Streitfragen wissenschaftlich geprüft"

Über die Auswahl der Nominierten und die Kriterien der Preisvergabe sagte die Juryvorsitzende Kia Vahland, es sei darum gegangen, eine Vielfalt an wichtigen Themen und Ansätzen und eine Vielfalt von Autorinnen und Autoren sichtbar zu machen (AUDIO).

"Wir wollen Debatten führen, in denen man sich wirklich miteinander auseinandersetzt, einander zuhört und Argumente abwägt. Das ist in Zeiten, wo Desinformation und Diffamierung die Runde machen, nicht mehr selbstverständlich", so Vahland. Alle ausgewählten und nominierten Bücher setzten sich produktiv mit dem jeweiligen Thema auseinander.

Deutschlandfunk Kultur ist Medienpartner des Preises. Über die Entscheidung der Jury für Kaube und sein Buch "Hegels Welt" berichtet im weiteren Verlauf die Sendung "Fazit" (23.05 – 00.00 Uhr). Mit Jürgen Kaube sprechen wir morgen in "Studio 9" über die Arbeit am prämierten Text (7.05 – 8.00 Uhr).