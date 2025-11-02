Neuanfang

Leben nach dem Profisport

37:09 Minuten Damals war sie noch Handball-Torhüterin bei den Spreefüxxen Berlin: Rund ein Jahr nach dieser Aufnahme, im Sommer 2022, beendete Chantal Pagel ihre Karriere. © picture alliance / Eibner-Pressefoto / Uwe Koch

Chantal Pagel war Profi-Handballerin. Sie blickt zurück auf Sportinternat, Leistungsdruck und "selbstgewählte Fremdbestimmtheit". Mit 25 steigt sie aus – und erfindet sich neu. Ihr Weg führt von einer großen Leere in eine selbstbestimmte Freiheit.