Alex-Katz-Retrospektive in München

Die Gedenkstätte Hohenschönhausen kommt seit der Absetzung ihres Leiters nicht zur Ruhe. Dem zuständigen Senator wird sogar eine Verschwörung gegen das Stasi-Gedenken vorgeworfen. Markus Meckel verteidigt ihn und regt neue Formen des DDR-Gedenkens an. Mehr

Drei Jahre nach seiner Protestaktion mit Farbe am Grab des Kriegsverbrechers Alfred Jodl ist der Künstler Wolfram Kastner in München verurteilt worden. Er soll die Reinigungskosten bezahlen. Kastner will jetzt Verfassungsbeschwerde einreichen. Mehr