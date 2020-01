Neu im Kino: „Queen & Slim“ Copkiller als Volkshelden

Von Jörg Taszman

Die beiden Protagonisten in "Queen & Slim" stehen zwischen Palmen vor einem Zaun. (Universal Pictures/Campbell Addy)

Als Ernest und Angela von einem weißen Cop angehalten werden, kommt es zum Handgemenge und der Cop stirbt. Die beiden werden dadurch für viele Afroamerikaner zu Helden, während sie vor der Polizei fliehen.

Worum geht es?

Ernest verkauft Schuhe, Angela ist Juristin. Kennen gelernt haben sie sich über Tinder. Das Date verläuft nicht optimal, denn im Auto fragt er noch: "Und was machen wir nun?". Sie bleibt cool und meint nur: "Du fährst mich nach Hause. Du glaubst doch nicht etwa, dass wir Sex haben."

Dann geraten beide in eine Verkehrskontrolle. Ein weißer Cop lässt die Muskeln spielen. Angela pocht auf ihre Rechte und der Cop schießt auf sie. Es kommt zum Handgemenge und beide erschießen den weißen Polizisten. Für die Presse sind sie nun Copkiller, für viele Afroamerikaner Helden, so etwas wie Bonnie und Clyde für Schwarze.

Die Polizei jagt sie, viele helfen ihnen. Ihr Traum ist Kuba, aber haben sie überhaupt eine Chance, lebend aus dieser Menschenjagd heraus zu kommen?

Was ist das Besondere?

Der Film zeigt überzeugend und originell was passiert, wenn die Polizeigewalt des weißen Amerika einmal anders ausgeht. Die beiden (Anti)-Helden Queen and Slim werden für viele Afroamerikaner zu Vorbildern. Das setzt jedoch eine Spirale der Gewalt in Gang, die auch Unschuldige trifft.

Bewertung

Das Regiedebüt der Musikvideoclip-Regisseurin Melina Matsoukas ist kraftvoll, leidenschaftlich, bildgewaltig untermalt mit fetziger Musik. Herausragend sind die beiden Hauptdarsteller.

Das Kinojahr beginnt mit einem richtig guten Hollywoodfilm, der ebenso realistisch wie stilisiert, politisch brisant und überhöht ein rassistisches wie tief geteiltes Amerika präsentiert.

Queen & Slim

USA/Kanada 2019

Regie: Melina Matsoukas

Mit: Daniel Kaluuya (Slim) · Jodie Turner-Smith (Queen) · Bokeem Woodbine (Onkel Earl) · Chloë Sevigny (Mrs. Shepherd) · Flea (Mr. Shepherd)

Länge: 133 Minuten