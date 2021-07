Nena-Konzert abgebrochen Liebäugelei mit den Querdenkern

Christian Schiffer im Gespräch mit Andreas Müller

Nena liebt den engen Kontakt zum Publikum, wie hier beim Picknickdecken-Konzert im Jahr 2020 in Erfurt. (Imago / Future Image / M. Kremer)

Bei einem Nena-Konzert bei* Berlin kam es zum Eklat: Die Sängerin ermutigte** Fans, Hygieneregeln zu ignorieren. "Tragisch" findet der Journalist Christian Schiffer, dass Nena ihre Beliebtheit nicht besser nutzt – etwa, um für Coronaimpfungen zu werben.

Ein Konzert der Popsängerin Nena ist am Sonntag nach Abschluss des Hauptprogramms beendet worden.***



Zuvor hatte die Sängerin ihr Publikum dazu aufgefordert, näher an sie selbst und an die Bühne heran zu kommen.

Die Veranstalter hatten die Publikumsfläche vor der Bühne nach Hygienevorschrift in verschiedene kleinere Flächen unterteilt und mit Getränkekisten voneinander abgegrenzt. Diese Unterteilung war Voraussetzung, um das Konzert in der Nähe des Flughafens BER überhaupt durchführen zu können.

Den Journalisten Christian Schiffer indes überrascht Nenas Reaktion "überhaupt nicht". Die Nerven vieler Künstler lägen derzeit blank. Zugleich werde seitens der Veranstalter viel ausprobiert, damit Konzerte stattfinden könnten. Und speziell über Nena sagt Schiffer: Die Sängerin stehe zwar "noch lange nicht da, wo Xavier Naidoo ist", dennoch habe sie immer wieder an der Querdenkerbewegung "geborderlined".

Nena stamme aus einem Milieu mit einem gewissen Hang zur Esoterik, das offenbar sehr empfänglich für manche Ideen von Impfgegnern und Querdenkern sei. Auch die Kulturjournalistin Jenni Zylka, die das Nena-Konzert besucht hat, äußert sich ähnlich [AUDIO].

Ein weiteres Beispiel für die offenbar schwierige Situation für die Künstler sei auch der Abbruch eines Helge-Schneider-Konzerts. Schneider hatte vor wenigen Tagen sichtlich verärgert ein Konzert in Augsburg abgebrochen. Aufgrund des dortigen Hygienekonzepts seien immer wieder Kellnerinnen und Kellner vor der Bühne entlang gelaufen, um Getränke zum Publikum zu bringen. Das habe den Künstler sehr gestört und ihn offenbar so verärgert, dass er das Konzert abbrach.

Schiffer meint, in beiden Fällen seien die Reaktionen aus Sicht der Künstler nachvollziehbar: "Helge Schneider und Nena sind Künstler, die gerne mit dem Publikum kommunizieren." Das aber setze die Möglichkeit zu mehr Nähe voraus.

Dennoch sieht der Musikjournalist beispielsweise Nena auch in einer Pflicht. Und genau diese Pflicht nehme sie leider nicht wahr: Der Impffortschritt stocke derzeit unter anderem auch deshalb, weil viele ähnlich dächten wie die Sängerin. Das eigentlich Tragische sei, dass Nena ihre Glaubwürdigkeit bei den Fans, "nicht nutzt, um zum Beispiel für die Impfung zu werben".

(mkn)

* Redaktioneller Hinweis: Das Konzert fand bei Berlin und nicht, wie zunächst an dieser Stelle berichtet, "in Berlin" statt.

** Redaktioneller Hinweis: Wir haben eine zugespitzte Aussage abgeschwächt.

*** Redaktioneller Hinweis: Laut dem Ordnungsamt der Gemeinde hat der Veranstalter die Entscheidung über das Konzertende getroffen. Dies haben wir korrigiert.