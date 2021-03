Nena dankt "Kassel" Ein Promi mehr auf Abwegen

Pia Lamberty im Gespräch mit Julius Stucke

Nena bei einem Live-Auftritt 2020 im Steigerwaldstadion in Erfurt. (picture alliance / dpa / Geisler-Fotopress | Michael Kremer)

Folgt Nena Xavier Naidoo ins Verschwörungsland? Ihr Kassel-Post wird in der Querdenker-Szene jedenfalls dankbar aufgenommen, berichtet die Sozialpsychologin Pia Lamberty. Die Sängerin sei nun auf der "Seite des Lichts", werde dort verkündet.

Jetzt auch noch Nena. "Danke Kassel": So kommentierte die Pop-Sängerin die Demonstration gegen Corona-Auflagen in der hessischen Stadt auf Instagram. Nena hatte schon im Oktober mit einem rätselhaften Post in dem Netzwerk kontroverse Diskussionen ausgelöst.

"Die Corona-Pandemie macht auch den deutschen Promis zu schaffen", kommentiert nun das Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Im vergangenen Jahr war das deutlich spürbar: Eine Musik- oder TV-Persönlichkeit nach der anderen driftete öffentlich ins Verschwörungsmilieu ab."

Gemeint sind Attila Hildmann, Michael Wendler und Xavier Naidoo. Darf Nena nun dazu gezählt werden? Zumindest die Querdenker tun das offenbar. Nenas Post habe Auswirkungen auf die Szene, hat die Sozialpsychologin und Expertin für Verschwörungsideologien, Pia Lamberty, beobachtet. "In den diversen Telegram-Gruppen und -Kanälen wird das ganz positiv aufgenommen."

Ein Post, der die Querdenker-Szene aufwertet

Nena sei jetzt "auf der Seite des Lichts", heiße es dort. Sie stehe an der Seite der Demonstranten. "Und dass sie sich was traut", sagt Lamberty: "Dass sie ihr Leben aufgibt und sich gegen das System stellt." Nenas Post werte die Querdenker-Szene auf, betont die Sozialpsychologin.

Die Pandemie habe unterschiedliche Gruppen über ein gemeinsames Feindbild vereint, sagt Lamberty: "Das ist genau das, was bei verschwörungsideologisch geprägten Protesten immer passiert." Die Gruppen profitierten voneinander: Die radikalen Kräfte bräuchten die große Menge an Menschen, um die Debatte ins bürgerliche Lager zu tragen, und die gemäßigten Kräfte die von gewaltbereiten Demonstranten erzeugten Bilder, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen.

Kein Abstand, kein Mund-Nasen-Schutz - und Gewalt

In Kassel waren am Samstag nach Schätzungen der Polizei mehr als 20.000 Menschen gegen die Anti-Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen, viel mehr als ursprünglich zugelassen worden waren. Viele Demonstranten trugen keinen Mund-Nasen-Schutz und kümmerten sich nicht um Abstand, es kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen.

(ahe)