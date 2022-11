Intendantin Nele Hertling

„Am Anfang sind wir beschimpft worden", erinnert sich Hertling. "Wie kann man in so einem schönen alten Berliner Haus international fremde Sprachen machen, das passt alles nicht. Ich hab mir die Kritiken noch mal angeschaut, das war unglaublich, es wurde eigentlich alles abgelehnt.“

Doch wie konnte sie sich als Frau mit drei Kindern in den 1960er-Jahren beruflich durchsetzen? Hortensia Völckers, die künstlerische Leiterin der Bundeskulturstiftung, beschreibt Hertling herzerfrischend so:

„Vielleicht zwei Charakteristika. Sie schlug sich, genau wie ich, mit sehr vielen Männern rum. Und ich konnte sehen, mit wie viel Eleganz sie doch sehr genau durchsetzte, was sie wollte, und das war eindrucksvoll. Und sie hat mich reingelassen in diese Zirkel und mir mit ganz viel Großzügigkeit die Sachen gezeigt.

Später, als ich nun plötzlich auf der Förderseite war, hatte ich natürlich eine andere Nele kennengelernt. Auch wieder elegant. Aber so stur! Unglaublich! Und ich bin überhaupt nicht so elegant. Und sie ist geduldig. Und dann habe ich gesagt: Nein, das finde ich schrecklich, wenn es um Tanz geht, warum müsst ihr das machen?

Und sie ließ das alles über sich ergehen und fing wieder von vorne an. Und nach dem dritten Mal hab ich gedacht: Na, gut, dann ist es so, dann macht es eben so. Und sie bekam alles, was sie wollte. Und das muss man erst mal machen.“