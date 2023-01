Pine Ridge Reconciliation Center

„Ich denke, das ist der Weg, dem Großen Geist etwas zurückzugeben, indem ich anderen Menschen helfe. So wie es in der katholischen Kirche Kollekten gibt“, erklärt Vergil sein Engagement. „Unser traditioneller Glaube besagt, dass man, wenn man seinen Lebenszyklus abgeschlossen hat, zu einem Stern am Himmel wird. Was Nicht-Indigene Milchstraße nennen, heißt bei uns ‚die Straße des Lebens‘.“