Natasha Korsakova

Eine Geigerin schreibt Krimis

37:28 Minuten Die Geigerin Natasha Korsakova schreibt auch Krimis, die in der Musikszene angesiedelt sind. © Unsplash / Joel Wyncott

Bürger, Britta · 11. Januar 2024, 09:05 Uhr

Natasha Korsakova wurde in Moskau in eine berühmte Musikerfamilie hineingeboren. Seit sie in Deutschland lebt, gibt die Geigerin Konzerte in aller Welt. Außerdem schreibt sie Krimis. Ihr Commissario ermittelt natürlich im Musikermilieu.