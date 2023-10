Über das Miteinander von Juden und Muslimen heißt es im Koran: „O Volk der Schrift, kommt herbei zu einem Wort, das gleich ist zwischen uns und euch“ (Sure 3, Vers 65). Die Gläubigen sollen sich auf ihre Gemeinsamkeiten besinnen. Im Vertrag von Medina bezeichnet der Prophet Muhammad Juden und Muslime als eine „Umma“, eine Gemeinschaft. Ein Detail, das manche vergessen haben.

Muslime werden im Koran dazu aufgefordert, jüdische und andere Gotteshäuser mit ihrem Leben zu schützen (22:41). Meine muslimische Gemeinde zum Beispiel organisiert Synagogenbesuche. In den Talkshows und Zeitungen des Landes dominiert jedoch das Narrativ der judenhassenden Muslime und des „importierten Antisemitismus“. Dass es diesen auch gibt, steht außer Frage. Dass antisemitische Parolen angesichts unseres historischen Erbes niemals geduldet werden dürfen, ist ebenso klar.

Man bekämpft Antisemitismus nicht mit antimuslimischem Rassismus. Man bekämpft ihn, indem man die Ursachen des Hasses analysiert. Und dazu gehört, dass viele Muslime es als höchst ungerecht wahrnehmen, wie die Situation in Israel und Gaza in der Politik und in den Medien hierzulande bewertet wird. Demonstrationsverbote bestätigen diesen Eindruck nur, denn die Meinungs- und Versammlungsfreiheit ist ein hohes Verfassungsgut. Diese Freiheit gilt auch für diejenigen, die keinen anderen Weg sehen, als ihren Schmerz über das Leid der Palästinenser herauszuschreien. Das muss nicht bedeuten, dass sie das Leid der Israelis nicht sehen oder relativieren. Es ist kein „ja, aber“, es ist ein „ja, und“.