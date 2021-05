Nachwuchs Johann König, finden deine Kinder dich cool?

Welche Musik dürfen die Kinder hören - und welche nicht? (picture-alliance / ZB / Arno Burgi)

Johann König ist einer der wichtigsten Galeristen für Gegenwartskunst. Wir sprechen mit ihm nicht (nur) über Kunst, sondern vor allem über die Familie.

In der Galerie in Berlin Kreuzberg sind regelmäßig die erfolgreichsten Rapper der Republik zu Gast. Auch Leute wie der Designer Virgil Abloh, künstlerischer Leiter der Herrenkollektion von Louis Vuitton und Freund von Kanye West war schon öfter im Berliner Standort der König Galerie.



In "Off the Record" sprechen Vero Schreiegg und Johann König aber nicht nur über Kunst, sondern vor allem über Kinder. Das trifft sich gut, denn Johann König hat selbst vier davon. Wie finden die es, wenn ihre Idole plötzlich am Küchentisch sitzen, um Geschäftliches zu besprechen oder für Fotoshootings in der Galerie vorbeikommen?

Generationenkonflikte

Und welche Musik lässt man seinen Kindern eigentlich durchgehen und wo interveniert man dann doch, weil die Texte gewaltverherrlichend, sexistisch oder frauenfeindlich sind? Und muss man sich musikalisch eigentlich immer von den Eltern abgrenzen oder kann Musik auch ein Verbindungspunkt zwischen den Generationen sein? Das klärt Vero Schreiegg mit Johann König in dieser Folge von "Off the Record".



Sie haben noch Input für weitere Songs zum Thema Kinder? Schreiben Sie uns ihre Playlist-Wünsche an offtherecord@deutschlandradio.de.

Die Spotify-Playlist zu "Off the Record" finden Sie hier.