Nachtleben mit Billy Wagner Wie geht Feiern im Restaurant?

Billy Wagner vom Restaurant Nobelhart & Schmutzig erzählt, warum sein persönliches Nachtleben eher tagsüber stattfindet. (Studio Good)

Was bietet man einem Sommelier und Restaurantbetreiber beim Nachmittagstermin als Getränk an? Man kann ja eigentlich nur verlieren. Mit stillem Wasser macht man bei Billy Wagner vom Nobelhart & Schmutzig schonmal nichts komplett falsch.

Das Berliner Restaurant Nobelhart & Schmutzig war nicht nur bei Foodies spätestens deutschlandweit bekannt, als das Restaurant 2016 einen Aufkleber an die Tür geklebt hat, dass die AfD hier unerwünscht ist. Es gab eine große Diskussion, ob man Wähler*innen einer Partei grundsätzlich aus einem Restaurant ausschließen sollte.



Die Provokation passiert im Nobelhart & Schmutzig nicht nur über Aufkleber an der Tür, sondern auch über das Essen ("brutal lokal" lautet die Ausrichtung des Restaurants) und das Ambiente. Was die einen lieben, schreckt andere Gäste komplett ab.

Afterhour statt Happy Hour

Billy Wagner spricht mit Host Vero Schreiegg darüber, warum sein persönliches Nachtleben oft eher tagsüber stattfindet, warum ihn elektronische Musik besonders entspannt und wie man es mit 39 noch schafft, einen Arbeitstag nach drei Stunden Schlaf durchzuhalten.



Dazu gibt es die persönliche Playlist von Billy Wagner und Vero Schreiegg zum Thema Nachtleben, mit Songs, die sich für eine Partynacht genauso eignen wie für eine lange Autofahrt. Und manche davon nehmen uns mit nach Madrid. Unter anderem dabei sind Sven Väth und Arab Strap.

